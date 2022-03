Kledi Kadiu ha confessato il terribile dramma di suo figlio Gabriel, che soffrirebbe di una grave patologia.

Il piccolo Gabriel, figlio di Kledi Kadiu, non ha ancora compiuto un anno e, pochi giorni dopo la sua nascita, i medici hanno riscontrato che il piccolo soffrisse di una grave forma di meningo encefalite. A raccontare il calvario del bambino è stato lo stesso Kledi, che attraverso i social ha scritto:

“A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe, ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto. Dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo”, ha scritto l’ex volto di Amici nel suo post.

Kledi Kadiu

Kledi Kadiu: il figlio malato

Kledi Kadiu e la sua famiglia stanno attraversando un momento particolarmente difficile: il figlio più piccolo avuto dal ballerino e da sua moglie, Charlotte Lazzari, soffre di meningo-encefalite. I due si sarebbero affidati ad alcuni esperti nella speranza di poter alleviare almeno un po’ il sollievo del loro bambino, nato a agosto 2021.

“Quando succedono cose del genere si tocca il fondo e può essere difficile trovare la forza per tornare in superficie. La differenza possono farla le persone che si sceglie di avere al proprio fianco e i professionisti a cui si affida la crescita del proprio bambino”. “Non è semplice tradurre in poche righe il nostro sentire, sicuramente ci sentiamo immensamente grati per avere Gabriel al nostro fianco che ogni giorno ci insegna quanto prezioso sia il dono della vita”, ha scritto il ballerino in uno sfogo via social con cui ha voluto condividere la sua drammatica esperienza con i fan. In tanti tra amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e solidarietà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG