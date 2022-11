Dopo l’esibizione di Beatrice Quinta a X Factor, Rkomi non è riuscito a nascondere di avere un’infatuazione per la concorrente.

A X Factor Rkomi ha confessato a Beatrice Quinta di aver sentito qualcosa scattare dentro di lui dopo aver assistito alla sua ultima esibizione. La concorrente nella squadra di Dargen D’Amico, lusingata per le parole del giudice, gli ha proposto di riparlarne una volta terminata la sua esperienza all’interno del programma per evitare di creare situazioni scomode. “Ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti, per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo”, ha detto Rkomi a Beatrice.

Rkomi ha una cotta per una concorrente di X Factor

Si dice che se sono rose fioriranno e chissà se saranno “rose” quelle tra Rkomi e Beatrice Quinta tra cui, a quanto pare, è scattato un evidente feeling a X Factor. Rkomi ha addirittura confessato di aver pensato alla concorrente per tutta la notte e lei, per il momento, ha preferito glissare sulle sue lusinghe invitandolo a farsi avanti quando il programma sarà finito. “Potrebbe metterti in una posizione scomoda, anche se io sono una fan delle posizioni scomode”, ha detto Beatrice, e ancora: “Parliamone quando finisce X Factor, cosa ne dici?”. Rkomi è single da alcuni mesi, ossia da quanto è finita la sua storia con Paola Di Benedetto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG