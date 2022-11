Si è scatenata una bufera contro Federico Fashion Style che, dopo essersi mostrato disperato in tv, ha postato delle foto in cui è ritratto sereno e sorridente.

Nei giorni scorsi Federico Fashion Style è stato ospite a Verissimo, dove ha pianto una valle di lacrime parlando della fine del suo matrimonio con Letizia Porcu. Pochi giorni dopo la realizzazione del servizio l’hair stylist dei vip è tornato a mostrarsi sui social, e questa volta in una serie di foto in cui è ritratto felice e sorridente. “Un uomo distrutto dal dolore”, a commentato un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Pagliaccio! Ma non eri disperatamente disperato?”.

Federico Fashion Style: polemiche per le foto

Federico Fashion Style si è attirato contro una valanga di critiche per una serie di scatti da lui condivisi via social pochi giorni dopo l’intervista fiume a Verissimo, dove a stento aveva trattenuto le sue lacrime di commozione parlando di sua moglie Letizia (che ha deciso di lasciarlo).

“La vita è un gioco…. Quando sei GAME OVER non c’è più niente da fare… quindi divertiti!”, ha scritto l’hair stylist, mostrandosi in una sala slot. Al momento la vicenda non è stata commentata dalla sua ex, Letizia Porcu, che ha deciso di mettere fine alla loro storia dopo 17 anni d’amore e una figlia. In tanti si chiedono se prima o poi la donna romperà il silenzio in merito alla questione.

