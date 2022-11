Federico Fashion Style ha raccontato alcuni retroscena sulla separazione dalla sua storica compagna, Letizia Porcu.

Ospite a Verissimo Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, ha confessato alcuni retroscena sulla sua recente separazione da Letizia Porcu, con cui a quanto pare era in crisi da due anni. L’hair stylist dei vip, visibilmente dimagrito, ha confessato di esser stato diffidato dalla madre di sua figlia e di aver appreso la sua decisione di dirgli addio a mezzo social.

“E’ stata una scelta condivisa, ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram. Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l’annuncio dell’addio su Instagram”, ha dichiarato Lauri, e ancora: “Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c’è una diffida da parte sua. E non posso dire precisamente motivi della separazione. Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al uo fianco, perché non so vedermi accanto ad un’altra persona. E’ stata colei che mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte”.

Federico Lauri: i retroscena sul suo addio a Letizia Porcu

A quanto pare la separazione non sarebbe stata semplice per Federico Lauri e la madre di sua figlia Sophie Maelle, Letizia Porcu. I due vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto ma starebbero cercando un modo per vivere da separati senza però creare troppi problemi alla loro bambina, legatissima a entrambi.

L’hair stylist dei vip ha ammesso che i problemi con la sua storica compagna (conosciuta quando entrambi avevano circa 17 anni) sarebbero iniziati da due anni e che purtroppo sarebbero esplosi nell’ultimo periodo. Al momento Lauri non può svelare ulteriori particolari a causa di una diffida ricevuta dall’ex compagna.

