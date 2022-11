Ilary Blasi e Francesco Totti hanno entrambi festeggiato il loro figlio, Cristian, che ha compiuto 17 anni.

Mentre Ilary Blasi si è limitata a inviare via social i suoi auguri al figlio, Cristian Totti, Francesco Totti si è mostrato via social durante i festeggiamenti organizzati per il compleanno del suo primogenito a Santa Severa, nello stesso ristorante in cui più volte è stato avvistato negli ultimi mesi insieme a Noemi Bocchi. Proprio Noemi sarebbe stata presente anche al compleanno di Cristian e, a seguire, si sarebbe recata con l’ex Capitano alla Fiera del Mobile di Caserta per scegliere i mobili della loro nuova casa.

Francesco Totti

Cristian Totti, il compleanno: Totti e Noemi insieme

Francesco Totti ha festeggiato i 17 anni di suo figlio Cristian invitando lui, le sorelle, e la sua compagna Noemi Bocchi in uno dei suoi ristoranti preferiti a Santa Severa.

L’ex calciatore e la compagna si continuano quindi a mostrare uniti dopo le indiscrezioni di Antonella Fiordelisi e dopo che, nei mesi scorsi, Totti ha generato clamore annunciando il suo addio alla moglie Ilary Blasi. Secondo i rumor in circolazione Totti e Noemi avrebbero affittato una casa insieme a Roma Nord e dopo il pranzo a Santa Severa si sarebbero recati a vedere alcuni mobili che serviranno loro per il nuovo nido.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG