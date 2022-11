Julia Elle, conosciuta sui social come Disperatamente mamma, in queste ore è stata smentita dal suo ex, Paolo Paone, che lei ha accusato di violenza.

La vita apparentemente dorata dell’influencer Julia Elle sembra aver iniziato a scricchiolare: in queste ore l’ex compagno dell’attrice e volto social, Paolo Paone, ha smentito di essere il padre biologico del suo secondogenito, Chris, dopo che per anni le fan dell’influencer (basandosi su ciò che lei stessa aveva raccontato nei suoi libri) lo hanno accusato di essere un padre assente e negligente. Dopo quanto affermato dall’ex compagno via social, Julia Elle ha dichiarato di aver raccontato una versione “all’acqua di rose” della sua storia per proteggere i suoi bambini e ha affermato che il suo ex sarebbe stato violento nei suoi confronti.

Julia Elle: le bugie e la bufera

Julia Elle ha acquisito enorme popolarità sui social raccontando in chiave ironica i retroscena della sua vita quotidiana e della sua maternità, ma a quanto pare ciò che ha confessato (in almeno 5 libri) non avrebbe rispecchiato la verità. L’influencer infatti, nelle ultime ore, è stata costretta ad ammettere di aver avuto suo figlio Chris insieme a un uomo che non si è voluto prendere la responsabilità di essere padre. Il padre del bambino non sarebbe dunque Paolo Paone, padre invece di sua figlia Chloe.

“Volevo tutelare i miei figli, ma a questo punto devo dire la verità. Quello che ho raccontato nei miei libri è una versione che non voleva mettere nelle mani di chiunque la complessità e le fatiche che la storia di Chloe e Chris porta con sé. Il padre di Chloe è sempre stato violento e ci ha fatto vivere un inferno, finché non siamo riuscite a scappare”, ha dichiarato Julia Elle nelle sue stories. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

