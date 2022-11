Sui social Chiara Ferragni ha postato un video in cui è ritratta in biancheria intima e ha replicato ad alcuni commenti degli haters.

Chiara Ferragni è da sempre vittima degli haters che non vedono di buon occhio alcuni suoi scatti osé o in biancheria intima. Proprio un video di questo tipo realizzato dall’influencer è stato preso di mira in queste ore e così Chiara Ferragni ha deciso di replicare personalmente. “Copriti, maleducata!”, si leggeva in uno dei commenti al suo video osé, a cui l’influencer ha replicato: “Questo è il genere di commento che ricevo ogni volta che posto qualcosa un pelino s*xy e che mi fa venire voglia di andare in giro n*da”, ha chiosato.

Chiara Ferragni: le foto senza veli e le critiche

Chiara Ferragni posta spesso scatti osé o quasi senza veli sui social e nelle ultime ore – per un noto brand di biancheria intima – l’influencer ha postato un video in lingerie che è subito stato preso di mira dagli haters. Lei stessa ha replicato con sarcasmo affermando che simili osservazioni le farebbero venire voglia di andare in giro persino svestita. La sua risposta servirà a placare gli haters? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan dell’influencer si chiedono se lei tornerà a parlare della questione.

