Aurora Ramazzotti ha replicato contro un articolo di giornale in cui era scritta una data errata relativa alla sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti ha ironizzato via social contro un articolo circolato in queste ore in rete e dove si affermava che lei fosse al settimo mese di gravidanza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha precisato: “Niente, questi vogliono farmi partorire subito“. Aurora dovrebbe partorire entro la fine di gennaio 2023 il suo primo figlio, che sarà un maschio.

Aurora Ramazzotti: la data della gravidanza

Aurora Ramazzotti ha replicato con la sua solita ironia contro un articolo circolato sui social dove si parlava del suo presunto ingresso nel settimo mese di gravidanza. Aurora in realtà non è ancora entrata nel settimo mese e il suo bambino nascerà solo a gennaio 2023 (anche se non è nota la data esatta del termine di gravidanza).

Negli ultimi giorni la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è goduta una vacanza in montagna all’insegna dell’amore e del relax insieme al fidanzato, Goffredo Cerza, con cui presto si trasferirà in una nuova casa pronta ad accogliere i due e il loro piccolo. Per il momento la coppia non ha svelato quale sarà il nome del bambino.

