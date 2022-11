La cantante Levante si è sfogata via social dopo aver portato sua figlia Alma Futura al pronto soccorso a Torino.

Levante ha affidato ai social un suo sfogo perché, nonostante sua figlia Alma Futura avesse una brutta tosse e abbia deciso di portarla in ospedale, soltanto a lei (e non al suo compagno) sarebbe stato permesso di entrare in ospedale e stare accanto alla bambina. “Come al solito si resta fuori, uno dei due resta fuori. So che sono le regole però soprattutto quando sono così piccoli non è bello”, ha scritto la cantante via social.

Levante

Levante: la figlia Alma Futura in ospedale

Levante è rientrata a Torino e in queste ore ha accompagnato sua figlia Alma Futura in ospedale a causa di una brutta tosse. A seguire la cantante si è sfogata via social perché, con le norme vigenti, solamente a uno dei due genitori sarebbe permesso di accompagnare i bambini in ospedale. In tanti hanno fatto notare alla cantante che si tratterebbe anche di una questione di sicurezza legata al numero dei contagi e all’inutile sovraffollamento negli ospedale.

Già nei mesi scorsi Levante si era sfogata via social perché, a una visita di sua figlia, il medico aveva chiesto dove fosse la madre nonostante la bambina fosse stata accompagna dal papà. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

