Al Grande Fratello Vip 7 Antonella Fiordelisi ha lanciato uno scoop inaspettato sul conto di Francesco Totti.

Antonella Fiordelisi è spesso balzata agli onori delle cronache in passato per i suoi flirt – veri o presunti – con vip e volti famosi del mondo dello spettacolo. Stavolta è stata la stessa concorrente del GF Vip ha lanciare uno scoop bomba sul conto dell’ex Capitano della Roma, Francesco Totti, che a quanto pare le avrebbe scritto un messaggio. “Totti? Totti mi ha scritto”, ha rivelato Antonella a Edoardo Donnamaria e a Giaele De Donà al GF Vip.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: lo scoop su Totti

Al momento non è dato sapere se Francesco Totti abbia scritto davvero a Antonella Fiordelisi e, soprattutto, non sono emersi particolari sul contenuto del presunto messaggio. In tanti si chiedono anche se la vicenda risalga ai mesi successivi all’addio tra l’ex calciatore e sua moglie, Ilary Blasi, che lo scorso luglio hanno annunciato al mondo il loro addio. Per il momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e in tanti si chiedono se Alfonso Signorini interrogherà Antonella in merito alla vicenda.

Nel frattempo al GF Vip la concorrente si è avvicinata sempre di più a Edoardo Donnamaria, e in tanti sono curiosi di sapere se i due continueranno a frequentarsi anche una volta terminato il programma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG