Giulia Salemi oggi si sente realizzata sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista lavorativo. Nonostante questo l’influencer ha confessato che il suo passato non sarebbe stato tutto rose e fiori e ha parlato per la prima volta del bullismo subito quando era bambina e della separazione dei genitori.

“Ero diversa un po’ a causa anche di mia mamma che mi costringeva ad avere il monociglio. Avevo il monociglio e l’apparecchio le amichette mi escludevano. I bambini sanno essere molto cattivi da piccoli. Io cercavo sempre di comprare le amicizie, cercavo l’approvazione degli altri tramutando me stessa. Io poi ero figlia di genitori separati e non è mai semplice quando vieni messo in mezzo a una guerra. Un figlio non potrà mai scegliere tra mamma e papà ma a me è successo quando avevo 16 anni. Quando le mie amiche andavano a ballare io ero presa da pensieri più seri come denunce, tribunali, traslochi. Io soffrivo in silenzio, non volevo risultare un peso”, ha confessato.

Giulia Salemi: il bullismo

Oggi Giulia Salemi è una delle influencer più belle e seguite d’Italia ma in passato lei stessa ha svelato che avrebbe sofferto il bullismo da parte dei suoi compagni di scuola per via del suo aspetto fisico e che, quando era ancora piccola, ha dovuto fare i conti con la separazione dei genitori, motivo per lei di grande sofferenza. Giulia è riuscita solo una volta diventata adulta a recuperare un rapporto con suo padre, che le ha regalato la sua adorata sorella minore.

“Io non ho potuto godermi mio papà quando avevo il diritto di farlo e adesso non è più la stessa cosa. Quando ero piccola soffrivo perché pensavo di avergli fatto del male. Ora c’è stato il lieto fine e mi ha regalato una sorellina che mi ha regalato un senso di sorellanza perso. La vita mi sta regalando quella che da piccola di aveva tolto”, ha confessato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che oggi sembra aver finalmente trovato la felicità.

