A sorpresa, dopo innumerevoli e discussi tira e molla, Serena Enardu e il cantante Pago sono tornati insieme.

Serena Enardu e Pago sono tornati a fare coppia fissa e nelle ultime ore l’ex gieffina ha rilasciato un’intervista a CasaPipol dove ha svelato perché non si sarebbero ancora mostrati insieme e cosa ne penserebbero di sposarsi. Serena ha precisato di aver voluto mantenere il riserbo per tutelare la sua sfera privata e ha anche detto che, al momento, le nozze non sarebbero nei suoi programmi: “Credo che due persone che stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Non è necessario firmare un contratto. Sì a Pago tutta la vita”.

Serena Enardu e Pago: la verità sulle nozze

Dopo le frecciatine, le recriminazioni e le accuse reciproche Serena Enardu e Pago sono tornati ancora una volta insieme ma, al momento, i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Serena Enardu sembra essere più felice che mai per la sua ritrovata serenità col cantante, da cui si era separata oltre un anno fa. I due al momento non starebbero pensando alle nozze e avrebbero intenzione di vivere il loro rapporto giorno per giorno, godendosi la serenità ritrovata.

“Da un po’ di tempo a questa parte con tutte le esperienze che ho avuto cerco di tenere la mia vita privata molto riservata, con tutto il mio entourage, già diventa complicato spiegare a me stessa quando le cose non vanno bene, spiegarle agli altri risulta quasi impossibile. I rapporti d’amore sono molto particolari, non ci sono solo discese”, ha confessato a CasaPipol. Questa volta l’unione tra lei e Pago è destinata a durare? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

