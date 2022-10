Selvaggia Lucarelli ha replicato all’ultimo post pubblicato da Miriam Leone sui social sul tema dell’imperfezione.

Nei giorni scorsi Miriam Leone ha condiviso un messaggio di body positivy sui social e ha postato una foto in cui era ritratta senza filtri e senza trucco dopo aver dormito. “Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti”, ha scritto l’attrice, a cui Selvaggia Lucarelli ha replicato: “E dai su, è una foto bellissima e non c’è mezza imperfezione. Perché se quelle sono imperfezioni noi altre dobbiamo seppellirci nell’umido”.

Miriam Leone

Selvaggia Lucarelli contro Miriam Leone

L’ex Miss Miriam Leone ha voluto inviare un messaggio di body positivy ai suoi fan e, nonostante i molti like, probabilmente il risultato ottenuto non è stato quello da lei sperato. Infatti in queste ore sull’onda di quanto scritto da Selvaggia Lucarelli anche altri utenti hanno replicato contro l’attrice e modella affermando che nella sua foto di imperfezioni non ve ne sarebbe stata neanche l’ombra.

“Il lato oscuro della body positivity, sfruttata come trend in questo modo non fa altro che focalizzare l’attenzione ancora e sempre sul corpo. Ti fa, inoltre, sentire sbagliata due volte, la prima perché non sei neanche lontanamente così figa senza trucco e la seconda perché non sei abbastanza forte da “accettarti così come sei”, ha scritto un utente via social. Miriam Leone replicherà alle polemiche nei suoi confronti?

