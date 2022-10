Attraverso i social Salvo Veneziano ha annunciato la fine del suo lungo e importante matrimonio con Giusy Merendino.

L’unione solida e duratura tra Salvo Veneziano e sua moglie Giusy è giunta al termine. Lo stesso ex volto del primo Grande Fratello ha confessato in queste ore che lui e la moglie si sarebbero separati dopo 27 anni insieme. “In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non Durano per sempre. Ma solo nelle favole”, ha scritto Salvo via social.

Salvo Veneziano: matrimonio finito

Con enorme sgomento i fan di Salvo Veneziano hanno da poco appreso che il matrimonio tra l’ex volto del GF e sua moglie, Giusy Merendino, è giunto al termine dopo ben 27 anni. Al momento Salvo non ha svelato i motivi che hanno condotto lui e la moglie a separarsi e in tanti tra i fan dell’ex coppia sono curiosi di saperne di più. Giusy è stata accanto durante i momenti più belli e in quelli più complicati della sua vita e insieme a lui ha avuto i suoi 3 figli (e due nipoti). I due si erano conosciuti da adolescenti e non si sono mai detti addio.

