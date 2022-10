Dopo il primo mese e mezzo trascorso dall’inizio del GF Vip 6 nuovi vip entreranno nel reality show dalle prossime settimane.

Il primo mese del GF Vip è trascorso con enorme polemiche e faide interne al programma e adesso, come per le precedenti edizioni, ben 6 nuovi vip sono attesi per varcare la soglia della porta rossa. Secondo i rumor in circolazione nel cast dei nuovi volti vip che saranno all’interno della casa vi sono Luca Onestini, Sarah Altobello, Raffaello Mazzoni, Edoardo Tavassi, Helena Prestes e Oriana Marzoli.

Alfonso Signorini

GF Vip: 6 nuovi concorrenti

Dopo le prime squalifiche e le prime nomination avvenute all’interno della Casa del Grande Fratello Vip sembra che 6 nuovi concorrenti siano pronti a varcare la soglia del programma e a trascorrere all’interno del reality show i lunghi mesi che mancano alla finale.

Tra questi ovviamente non potevano mancare alcuni ex volti di altri reality show (come Edoardo Tavassi e Luca Onestini) e anche personaggi vip più o meno noti del mondo dello spettacolo. I fan del programma sono in trepidante attesa sulle novità portate dai nuovi concorrenti all’interno della Casa e soprattutto sulle dinamiche che andranno ad instaurare con gli altri volti vip presenti all’interno della Casa.

