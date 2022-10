Jonathan Kashanian ha voluto fare un’intima e tenera dedica a Aurora Ramazzotti, una delle sue migliori amiche.

Aurora Ramazzotti e Jonathan Kashanian hanno uno splendido rapporto e nelle ultime ore l’ex naufrago ha voluto scrivere un messaggio dedicato alla figlia di Michelle Hunziker, che oggi è una delle sue migliori amiche. Nel post pubblicato da Jonathan lo si vede baciare il pancino di Aurora, incinta del suo primo figlio, e nella didascalia si legge: “Le donne incinte hanno una luce speciale in viso. Come se custodissero un segreto che conoscono solo loro… Tvb Auri. Con te sempre risate sincere, di cuore”.

Aurora Ramazzotti

Jonathan Kashanian: la dedica a Aurora Ramazzotti

Jonathan Kashanian e Aurora Ramazzotti hanno un legame speciale e nelle ultime ore l’ex naufrago ha voluto dedicare un tenero messaggio alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, incinta del suo primo figlio. “In realtà era il mio travestimento da zucca di Halloween, ti voglio bene tanto!”, ha scritto Aurora, che inizia a sfoggiare le prime curve della sua gravidanza. La giovane conduttrice aspetta un maschietto che nascerà entro la fine di gennaio 2023. Per adesso lei e il fidanzato Goffredo Cerza hanno preferito non svelare quale sarà il nome scelto per il piccolo in arrivo.

