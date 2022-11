In compagnia dell’amico Edmondo Israilovici, Ilary Blasi ha smentito i gossip in merito alla loro presunta liaison.

Nessuna liaison in corso per Ilary Blasi: la conduttrice, al centro di rumor che la vorrebbero insieme all’immobiliarista Edmondo Israilovici, ha smentito in compagnia dello stesso uomo le voci in circolazione. I due sarebbero amici da 15 anni e Ilary ha dichiarato nelle sue stories: “Edmondo, detto Mondo… hanno detto che tira un’aria di flirt, secondo me tira solo un’ariaccia e basta”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi e Edmondo: la smentita

Non sarebbe in corso alcuna liaison tra Ilary Blasi e Edmondo Israilovici e la conduttrice, reduce dalla sua separazione da Francesco Totti, ha precisato che lei e l’immobiliarista sarebbero amici di vecchia data.

Secondo indiscrezioni proprio Edmondo la starebbe aiutando nella ricerca di una nuova casa ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme. Ilary Blasi continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata mentre l’ex marito Francesco Totti, uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, non ha fatto molto per tenere segreto di aver preso con lei una nuova casa a Roma Nord. I due sembrano avere intenzioni serie e secondo indiscrezioni l’ex calciatore sarebbe pronto a costruire con lei una nuova vita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG