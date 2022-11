Al Bano avrebbe sporto denuncia contro Patricia Donoso, la donna che sostiene di aver avuto una storia con lui nel 2019.

Al programma spagnolo Telecinco Al Bano ha potuto confrontarsi finalmente faccia a faccia con Patricia Donoso, la donna che da tempo sostiene di aver avuto una storia con lui nel 2019. “Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica (…) Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’ha depositata”, ha dichiarato la donna dopo che Al Bano ha categoricamente smentito la questione e ha minacciato d’intraprende azioni legali.

Albano Carrisi

Al Bano: una donna sostiene di aver avuto una relazione con lui

Non solo Romina Power e la Lecciso nella vita di Al Bano: il cantante avrebbe sporto denuncia contro l’avvocatessa Patricia Donoso, la donna che da diverso tempo sostiene di aver avuto una relazione con lui. La donna ha affermato di aver conosciuto il cantante allo stadio San Siro, mentre il cantante di Cellino ha smentito con fermezza quanto da lei rivelato affermando che si tratterebbe di pure bugie.

“Hai detto solo una bugia. Se una bugia è una cosa molto buona, evviva le bugie!“, ha tuonato Al Bano alla donna, che ha provocatoriamente sottolineato di non aver ancora ricevuto la sua denuncia. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il cantante abbia davvero intrapreso misure legali conto la donna.

