Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno presto marito e moglie e al settimanale Chi hanno raccontato alcuni retroscena sull’inizio della loro storia, sbocciata nella casa del GF Vip 2. I due hanno smentito il tanto discusso gossip sul rapporto avuto nell’armadio della Casa, ma hanno anche ammesso che, effettivamente, avrebbero fatto l’amore nel bunker di Cinecittà, stando attenti a non essere visti. “Lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori…”, ha dichiarato Cecilia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: la confessione bollente

In vista dei loro fiori d’arancio – che con tutte le probabilità si svolgeranno a ottobre 2023 a Trento – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato un’intervista intima a Chi dove hanno anche svelato alcuni retroscena piccanti sulla loro storia. La sorella di Belen, che per amore di Ignazio lasciò l’allora fidanzato Francesco Monte, ha rivelato di aver provato per l’ex ciclista un vero e proprio colpo di fulmine: “Mi è scattata una cosa dentro, con gli altri mi sono sempre lasciata andare, con lui provavo una sensazione diversa, contraria”, ha ammesso.

I due hanno confessato di non vedere l’ora di mettere sù famiglia e in tanti non vedono l’ora di sapere se, dopo l’annuncio delle nozze, daranno il benvenuto a un cuginetto (o una cuginetta) per i piccolo Santiago e Luna Marì.

