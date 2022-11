Aurora Ramazzotti si è confessata con i fan a proposito di alcuni cambiamenti fisici da lei avuti in gravidanza.

Con la sua prima gravidanza Aurora Ramazzotti si è trovata a fare i conti con alcuni cambiamenti fisici, tra cui l’aumento della taglia del suo seno. La figlia di Michelle Hunziker ha confessato ai fan dei social che preferiva la sua prima e che il suo seno più abbondante le causerebbe alcuni fastidi:

“Belle, certo. Talvolta divertenti, ma comunque pesano. Quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce… E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia…”, ha ammesso ironica nelle sue stories, e ancora: “Fa ridere perché io sono membro da sempre del ‘no tette club’ e fiera anche di esserlo. Mi chiedete come ci si sente…io ve lo dico: posso? Strasopravvalutate!”.

Aurora Ramazzotti: il seno in gravidanza

Aurora Ramazzotti si è confessata con la sua solita schiettezza ai fan dei social, a cui ha rivelato con ironia di non aver apprezzato l’aumento di taglia del suo seno in gravidanza. Da alcune settimane Aurora ha ripreso ad allenarsi dopo che, nel primo trimestre, aveva anche avuto alcuni effetti collaterali (come nausee e spossatezza).

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti darà alla luce un maschietto nei prossimi mesi ma al momento lei e il fidanzato Goffredo Cerza hanno preferito mantenere il massimo riserbo sul nome del bebè, primo nipote per i due famosi vip.

