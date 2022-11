Dopo che Antonino Spinalbese l’ha menzionata al Grande Fratello Vip Cecilia Rodriguez ha deciso di replicare.

Attraverso le pagine del settimanale Chi Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, ha rotto il silenzio sul suo ex cognato, Antonino Spinalbese, che al GF Vip l’ha paragonata a Oriana Marzoli. “Ma almeno avesse detto Belen…”, ha detto Chechu serafica, e ancora: “A volte mi verrebbe da chiedergli ‘Ma perché dici queste cose?’. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui”.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez stronca Antonino Spinalbese

Cecilia Rodriguez ha avuto da ridire sul conto di Antonino Spinalbese, ex compagno di sua sorella Belen e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Per Cecilia Antonino avrebbe potuto evitare di dire certe cose nella casa del reality show e come lei sembra pensarla anche il fidanzato Ignazio Moser, che al settimanale di Alfonso Signorini ha detto: “Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: ‘Ma che tenero, che bravo ragazzo’, altre: ‘Ma dove è stato finora?’”.

Nella casa del reality show Antonino ha più volte menzionato la sua ex e ha anche paragonato Oriana Marzoli a sua sorella Cecilia senza nascondere la sua attrazione nei suoi confronti.

