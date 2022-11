Al GF Vip Oriana Marzoli si è confessata in merito al suo rapporto con Antonino Spinalbese che, a quanto pare, l’avrebbe stufata.

Al GF Vip Oriana Marzoli si è pericolosamente avvicinata a Antonino Spinalbese e i due hanno trascorso nello stesso letto le ultime notti all’interno del programma. Antonino nelle ultime ore si sarebbe messo a piangere e il suo comportamento avrebbe fatto spazientire Oriana, che non si sentirebbe ricambiata nei suoi sentimenti.

“Il suo abbraccio non mi sembra vero, naturale. Da quando mi ha fatto capire che ha paura, se mi abbraccia, non lo sento un abbraccio vero. Mi piace esteticamente, ma con me ha fatto tanti passi indietro. Neanche mi guarda quando parla. Io mi sto stufando un po’. Non è che voglio essere la sua fidanzata, ma è una cosa che non va. Mi piace, però mi sta stufando”, ha confessato a Antonella Fiordelisi.

Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli stufa di Antonino

L’indecisione di Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli sta tenendo sulle spine la bella modella che, nelle ultime ore, si è sfogata con Antonella Fiordelisi. Oriana ha confessato che Antonino si sarebbe messo a piangere durante la notte trascorsa insieme e che questo, invece di spingerla a credere nei suoi sentimenti, la starebbe facendo stufare di lui.

Nei giorni scorsi Antonino ha confessato di essere attratto dalla modella ma, nonostante questo, ha anche ammesso di non volersi impegnare con lei. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due formeranno una nuova coppia all’interno del reality show.

