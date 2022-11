Mentre Nikita Pelizon sembra essersi presa una cotta per Onestini, il fratello Gianmarco non sembra avere una buona opinione sul suo conto.

Gianmarco Onestini è intervenuto a Pomeriggio Cinque in merito alla liaison “a distanza” tra suo fratello Luca (attualmente ancora positivo al Covid) e Nikita Pelizon. A Gianmarco, a quanto pare, alcuni atteggiamenti di Nikita non sono piaciuti:

“La mia opinione sincera al 100? Diciamo che ci sono delle cose di Nikita che non mi sono piaciute molto. Allora per esempio: lei è una ragazza che quando è entrata ha detto che era fidanzata. Poi dopo pochi giorni ha detto che non era fidanzata ma che semplicemente stava conoscendo una persona. Quindi sminuendo un pochino anche il rapporto che aveva stabilito con un’altra persona fuori. Successivamente ad esempio ha detto che Dal Moro non lo conosceva neanche e poi risulta invece come incongruenza che aveva messo anche dei commenti alle sue foto sui social. Come terza cosa aveva un po’ flirtato con George Ciupilan e allora io dico…”, ha affermato.

Nikita Pelizon

Gianmarco Onestini contro Nikita Pelizon

Mentre Luca Onestini ha affermato di pensare a Nikita e lei al GF Vip si chiede che effetto le farà rivederlo faccia a faccia, il fratello del modello, Gianmarco Onestini, ha svelato di non avere propriamente una buona opinione nei confronti dell’influencer. A non convincere Gianmarco sarebbero stati alcuni atteggiamenti avuti da Nikita con gli altri concorrenti e inoltre alcune affermazioni da lei fatte in merito alla sua vita privata.

In tanti tra i fan si chiedono cosa accadrà tra lei e Luca Onestini e se è vero – come ipotizzato da alcune indiscrezioni circolate in rete – che prossimamente la sua ex, Ivana Mrazova, potrebbe entrare all’interno del programma.

