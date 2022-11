Chiara Ferragni ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per via di alcuni video in cui era ritratta in lingerie.

Chiara Ferragni è stata presa ancora una volta di mira sui social per via dei suoi scatti in lingerie. L’influencer ha postato un video dove è ritratta con un completino intimo di un noto brand di biancheria e alcuni leoni da tastiera le hanno scritto che, per simili contenuti, suo marito Fedez si sarebbe potuto arrabbiare. Chiara Ferragni allora ha sbottato: “Ma questi commenti? “Chiara guarda che tuo marito si arrabbia” perché io pubblico un video intimo come ho sempre fatto nella mia vita… Voi siete fuori!”.

Chiara Ferragni replica agli haters

Ancora una volta Chiara Ferragni è tornata a replicare contro coloro che hanno messo in discussione il suo ruolo di madre o di moglie per via dei suoi scatti in lingerie. L’influencer ha precisato di aver sempre postato scatti di questo tipo per via del suo lavoro e di non essersi mai curata del giudizio altrui.

In più d’un caso Chiara Ferragni ha ricevuto il sostegno di suo marito Fedez, che per altro ha sempre manifestato la sua ammirazione per il lavoro svolto dalla celebre imprenditrice digitale. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Chiara Ferragni si vedrà costretta a replicare ancora contro i leoni da tastiera.

