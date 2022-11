Nelle sue stories via social Noemi Bocchi ha mostrato l’anello da 5 carati che le è stato donato da Totti, ma la data del dono fa discutere.

Secondo il settimanale Chi la consegna del prezioso anello di fidanzamento che Totti avrebbe regalato a Noemi Bocchi risalirebbe a dicembre 2021, ossia quando l’ex Capitano della Roma era ancora ufficialmente insieme alla sua ex moglie, Ilary Blasi. La circostanza al momento non ha ricevuto conferme ma, secondo il settimanale di Signorini, il prezioso gioiello sfoggiato da Noemi sarebbe stato persino acquistato presso una famosa catena di gioiellerie in cui l’ex Capitano era solito fare i regali alla sua ex moglie.

Noemi Bocchi: l’anello di fidanzamento e i dubbi

In queste ore attraverso i social Noemi Bocchi ha mostrato orgogliosa un prezioso anello di fidanzamento (con diamante da 5 carati) che le sarebbe stato donato da Francesco Totti. Secondo Chi (che è riuscito a risalire alla nota gioielleria in cui sarebbe stato acquistato l’anello) l’ordine sarebbe stato fatto da Totti a dicembre dello scorso anno, ossia quando – per l’Italie e il mondo – lui e Ilary Blasi sarebbero stati ancora una delle coppie più inossidabili dello show business. Sulla questione al momento non sono emerse conferme e l’ex Capitano della Roma e la showgirl continuano a mantenere il più totale riserbo sulle cause della loro discussa separazione.

