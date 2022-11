Il caso delle menzogne che ha visto protagonista Julia Elle ha fatto perdere all’influencer ben 12mila follower in pochi giorni.

I fan di Julia Elle si sono sentiti traditi per le affermazioni fatte da Paolo Paone, che ha smentito ciò che l’influencer – creatrice di Disperatamente mamma – aveva raccontato sulla sua storia e su quella dei suoi figli, Chloe e Cris. In queste ore ben 12mila follower hanno detto addio ai canali di Julia Elle, che ancora non ha fatto chiarezza in merito alla questione. Sui social la creator digitale si è limitata a scrivere:

“Nessuno di voi mi ha seguita fino ad oggi per sapere dettagli sulle mie relazioni passate, ho condiviso e continuerò a condividere le mie riflessioni, la mia quotidianità e continueremo a ridere e piangere insieme come abbiamo fatto fino ad oggi. Quello che riguarda le vicende degli ultimi giorni, le false e deliranti dichiarazioni che sono state rilasciate e i risvolti legali di questa faccenda verranno gestite offline.”

Julia Elle: i follower l’abbandonano

In tanti si sono scagliati contro Julia Elle che, nel suo ultimo post via social, ha annunciato che affronterà “offline” le questioni legali relative alla sua lite con Paolo Paone, l’ex compagno che, nei giorni scorsi, ha rivelato di non essere il padre biologico di Cris (il secondo figlio che Julia Elle avrebbe avuto da un uomo la cui identità al momento resta top secret).

In tanti vorrebbero avere delucidazioni dalla stessa influencer visto che, sui social e nei suoi libri, ha fatto credere per anni una verità che, a quanto pare, sarebbe stata del tutto inventata. Nel frattempo il numero costantemente in calo dei follower di Julia Elle le ha fatto perdere consensi (e probabilmente contratti) anche con alcuni brand sponsorizzati sui suoi profili.

