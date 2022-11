Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne sarebbe scoppiata una lite furibonda tra Tina Cipollari e Pinuccia.

Non corre buon sangue tra Tina Cipollari e Pinuccia e quest’ultima – stando a quanto trapelato dalle anticipazioni riportate dal Magazine di UeD – avrebbe avuto un mancamento durante la sua ultima discussione con l’opinionista vamp. Al momento non è dato sapere perché le due abbiano litigato, ma sembra che Maria De Filippi sia intervenuta per placare le acque.

Pinuccia sviene a Uomini e Donne

A Uomini e Donne sarebbe esplosa una furibonda lite tra Pinuccia e Tina Cipollari e la dama di vigevano avrebbe avuto persino un mancamento. I fan del dating show non vedono l’ora di saperne di più sulla questione, specie dopo le ultime vicissitudini che hanno interessato Ida Platano e Alessandro e dopo che si è sparsa la voce che Gemma Galgani avrebbe un nuovo cavaliere.

Al momento non è dato sapere perché Pinuccia e Tina abbiano litigato, ma sembra che Maria De Filippi sia intervenuta per riportare come sempre la pace nello studio del dating show. Per saperne di più sulla questione non resta dunque che attendere la messa in onda delle nuove puntate del programma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG