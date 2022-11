A Belve Alessandra Celentano ha confessato di non avere un partner da 13 anni e ha replicato contro chi ha fatto battute sulla questione.

Alessandra Celentano ha rivelato a Belve che non avrebbe un partner da ben 13 anni e a seguire alcuni utenti in rete l’hanno derisa affermando che “sarebbe così acida perché non farebbe l’amore”. L’insegnante di Amici ha deciso di replicare alle battute di questo tenore affermando a TV Sorrisi e Canzoni: “Se mi sono pentita di questa confessione? Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose, io me ne frego. Alcuni hanno commentato: ‘È così acida perché non fa l’amore’. Lo trovo di una pochezza infinita”.

Alessandra Celentano: la replica agli haters

Alessandra Celentano ha confessato a Belve di essere molto esigente e che per questo motivo non avrebbe un partner da ben 13 anni. L’insegnante di Amici, travolta da aspre battute sui social, ha affermato anche di non essere pentita di aver fatto questa confessione sulla sua vita sotto le lenzuola, ma se l’è presa per le battute infelici apparse sul web.

A Belve Alessandra Celentano ha confessato anche che il suo unico rimpianto sia quello di non aver avuto un figlio nonostante i tanti tentativi fatti insieme al suo ex marito, Angelo Trementozzi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG