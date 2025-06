L’Oroscopo di metà giugno rivela che si metterà male per un segno, mentre per altri 3 l’estate inizierà alla grande.

L’estate è ormai alle porte, mancano pochi giorni all’inizio ufficiale della bella stagione, anche se le temperature di queste settimane sembrano aver preceduto, e di parecchio, il 21 giugno. Senza addentrarci nella disputa tra chi ama caldo e chi invece non lo sopporta – lunga vita a quest’ultimi – cerchiamo di capire chi inizierà l’estate con il piede giusto.

La bella stagione, si sa, porta grandi novità, in tutti i campi. Nel privato c’è chi spera di trovare il grande amore, chi ne vorrebbe uno estivo, mentre sul lavoro c’è chi invece spera di ricaricare le pile in vista di settembre. Ma in pochi dovrebbero esultare.

Oroscopo di metà giugno: chi esulta e chi invece inizierà male l’estate

Partiamo da chi non troverà, almeno all’inizio, buone notizie nell’arrivo dell’estate, ovvero coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo – 20 aprile). Tutta colpa di Giove che attraversa il segno del Cancro e che riesce a smorzare tutto l’entusiasmo e consumare molte energie a questo segno. Eppure tutto era iniziato per il meglio, specie sul lavoro, e non vedevi l’ora di goderti la tua meritata vacanza. Le prossime settimane saranno dure: battibecchi con i colleghi, capi che sembreranno boicottare ogni vostra idea, ma soprattutto quella stanchezza fisica e mentale che vi accompagnerà per tanti giorni, che vi trasformerà in una copia pallida di quello che siete.

Nel campo privato non andrà certo meglio: ogni piccola disputa potrebbe trasformarsi in una importante discussione con il vostro partener. Ma attenzione: vi renderete presto conto che questo nervosismo non porterà a nessuna parte, dunque, prima di agire, pensate bene. Non durerà per molto: già ad inizio luglio ritroverete la vostra classica verve. Un viaggio insolito per l’estate – un posto non turistico, un giro in camper per settimane – potrebbe fare solo belle alla vostra coppia.

Passiamo invece ai segni che possono esultare, iniziando dal Toro (21 aprile – 20 maggio). In questo caso è la sfera privata che porterà grandi novità, merito di Venere che attraverserà il vostro segno. Chi è impegnato in una relazione potrebbe presto decidere di fare un importante passo in avanti nella relazione: andare a convivere, trasferirsi insieme in un’altra casa o mettere su famiglia. Chi invece è single tenga gli occhi ben aperti: l’amore è “in agguato” e potrebbe presto palesarsi in spiaggia o in una giornata calda in città.

Altro segno sugli scudi quello del Cancro (22 giugno – 22 luglio), certamente a suo agio nella sua stagione preferita. Questa estate, però, sarà da incorniciare con Giove, Marte e Mercurio tutti a suo favore. Approfittatene: fate un viaggio che sognate da tempo, presentate quel progetto che avete nel cassetto da tempo al vostro capo. Lanciatevi, la fortuna vi assiste (entro un certo limite, chiaramente). L’estate si annuncia ricca di novità e nuove esperienze: è davvero il vostro momento.

Infine, un altro segno che può cantare vittoria, quello della Vergine (23 agosto – 22 settembre). Anche in questo caso, l’estate vi sorriderà: non dovete temere nulla ed è certamente meglio lanciarsi che vivere di rimpianti. Vi aspettano grandi decisioni da prendere: trasferirsi all’estero a settembre? Cambiare casa? Fare il grande passo con il vostro partner: respirate a fondo e troverete in voi la risposta che state cercando.