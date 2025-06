In tantissimi falliscono questo test – di norma 9 su 10 – ma basta avere un approccio diverso per arrivare al risultato.

Mettersi alla prova con quiz, test matematici, rompicapo visivi o altro, non è solo una sfida con se stessi. Anche se non riusciamo ad ottenere il risultato, lo sforzo premia il nostro cervello. Mantenere allenata la nostra mente è cruciale: come per il nostro corpo, anche quest’ultima deve essere “allenata”.

Dunque, si a tutti i test enigmistici – e non solo durante un “tempo morto”, quando non abbiamo nulla da fare – e oggi il web è ricco di tantissimi rompicapi sempre più difficili, che stuzzicano l’intelligenza di tanti. Questo che stiamo per proporvi è uno di questi: mettiti alla prova.

Il quiz matematico difficilissimo: prova a trovare la soluzione

Per rendere la sfida ancora più difficile, vi chiediamo di provare a risolvere il test matematico in pochi secondi. Questa “fretta”, non farà altro che farvi concentrare ma, se doveste fallire, non temete, riprovateci e, perché no, datevi qualche istante in più. La cosa più importante è ricordarsi le regole matematiche fondamentali per risolvere un’equazione che include moltiplicazioni, divisioni, addizioni e sottrazioni. Da qui il fattore tempo, che diventa parte integrante del gioco: molte persone – secondo le stime 9 su 10 – si lasciano sopraffare dalla fretta, invece di concentrarsi sulle regole fondamentali.

E cadono, dunque, nell’errore, sbagliando la precedenza delle operazioni all’interno di un’equazione, ovvero quella che ci è stata insegnata come ordine delle precedenze. La matematica ha delle regole precise, chiaramente, ed è dunque fondamentale ricordare l’ordine di risoluzione delle parentesi o tra le moltiplicazioni e le addizioni. Chi cade nell’errore della fretta risolve l’equazione da sinistra a destra, appunto, senza ordine.

Quindi, prima di scrivere la risposta, prendetevi qualche secondo per leggere bene l’equazione: bastano pochi secondi per individuare le prime operazioni da svolgere, al netto dell’equazione scritta. Un trucco efficace è individuare subito le moltiplicazioni e divisioni, cercare le parentesi e ristabilire la priorità delle operazioni. Siete pronti?

Siete riusciti a trovare la soluzione a questo rompicapo matematico? Come abbiamo accennato prima, subito si eseguono divisioni e moltiplicazioni, poi addizioni e sottrazioni. Dunque, per questo test, sarà: 9 ÷ 3 = 3, 25 ÷ 5 = 5, ovvero 63 – 3 + 6 – 5, poi risolviamo le operazioni in ordine: 63 – 3 = 60, 60 + 6 = 66, 66 – 5 = 61.

Dunque, com’è andata, siete riusciti a trovare la soluzione? Se la risposta è “no”, non temete, in tanti sbagliano ma è soltanto allenandovi costantemente che riuscirete a diventare sempre più bravi. Ora provate a mettere alla prova i vostri amici, i familiari o perché no i vostri colleghi.