Dopo circa 30 anni spunta una segreto inatteso sulla vita di Lady Diana. La principessa di Galles, nonostante la sua prematura scomparsa, continua a monopolizzare l’attenzione della stampa inglese e non solo. Tutto ciò che la riguarda interessa gli appassionati della corte inglese, ma anche tutti i fans sparsi nel mondo che l’hanno sempre sostenuta per la sua semplicità. Icona di moda e d’eleganza Lady D non è stata solo la moglie di Re Carlo, ma ha saputo conquistare i sudditi staccandosi dall’immagine voluta dal protocollo di corte. E nonostante il divorzio, e i gossip che l’hanno travolta, la gente comune ha continuata ad amarla.

Persona silenziosamente generosa, ha saputo aiutare chi ne aveva bisogno senza suscitare nessun eco mediatico. Dopo la separazione da Carlo i sudditi inglesi non hanno spesso di considerala la loro principessa e Diana è sempre stata grata per l’affetto ricevuto. Lady Diana è stata anche un personaggio di spicco nel mondo della moda: ha saputo creare trend nuovi e sono diversi gli stilisti che hanno avuto l’onore di vestirla. Oltre alle griffe italiane a cui Diana era particolarmente grata, la principessa ha cercato sempre di privilegiare i designer inglesi. Tuttavia nel suo guardaroba erano presenti anche capi e accessori di Chanel, Dior, Givenchy.

Negli ultimi anni sono state organizzate diverse aste del suo guardaroba: abiti, borse, scarpe e ogni tipo di accessorio è stato venduto agli appassionati del genere. Martin Nolan, co-fondatore e CEO di Julien’s Auctions sta organizzando un nuovo evento che si terrà a Beverly Hills il prossimo 26 Giugno: una appuntamento molto atteso che avrà una certo eco mediatico. Nolan si sta occupando di selezionare vestiti e accessori di Lady Diana che andranno all’asta. Il CEO ha poi rivelato un segreto che riguarda proprio la principessa e che oggi influenza gli eventi che riguardano l’iconica reale.

Lady Diana e il segreto sui suoi cappotti

Nolan ha riferito che nelle varie aste che riguardano gli effetti di Lady Diana non ci sono mai stati i suoi cappotti. Perché questi capi non vengono venduti? L’esperto ha spiegato che la reale era solita regalarli durante i mesi invernali ai senza tetto: “Grazie a questo, abbiamo imparato quanto Diana fosse generosa, sempre pronta a regalare cose. E nessuno dei suoi cappotti è mai stato messo all’asta, perché era solita chiedere al suo maggiordomo, al suo staff o ai suoi amici di guidare per Londra a gennaio o febbraio, nel gelo”.

Ha poi aggiunto: “Trovava i senzatetto e dava loro i suoi cappotti. Era così, senza fare spettacoli o altro”. Anche nella prossima asta, la Princess Diana’s Style & A Royal Collection, non ci saranno i cappotti. Rispettare la volontà di Lady Diana è molto importante per chi si occupa del suo patrimonio. Per questo lo staff addetto alla neo asta non potrebbe mai mettere in vendita i capi spalla della principessa. Non è successo fino ad ora e per il momento non succederà.

La Princess Diana’s Style & A Royal Collection la più grande asta dedicata a Diana

La Princess Diana’s Style & A Royal Collection si annuncia come la più grande asta dedicata al patrimonio di Lady Diana. L’evento è molto atteso e richiamerà l’attenzione di moltissimi appassionati tra cui esperti di moda e ammiratori. Diversi i pezzi scelti che rafforzeranno la figura di Diana come icona della moda, rappresentante di un’eleganza semplice e mai scontata.

Tra gli articoli cult anche la borsa Lady Dior ribattezzata così dalla maison francese. La borsa fu donata dalla first lady francese Bernadette Chirac alla Principessa di Galles in occasione della visita ufficiale del 1995, Diana apprezzò il regalo tanto che difficilmente indossava una borsa diversa. Questo rese l’oggetto un vero cult, desiderato da milioni di donne nel mondo. Oggi è un oggetto ricercatissimo e vale tra i 20.000 e i 40.000 dollari.