Selvaggia Lucarelli ha replicato contro la collega Carolyn Smith, che ha scagliato frecciatine contro di lei e Lorenzo Biagiarelli.

Non corre buon sangue tra Selvaggia Lucarelli e la collegata Carolyn Smith che, nelle scorse ore, aveva ammesso serafica di “sorridere” difronte ai commenti della giornalista sui suoi giudizi in merito ai concorrenti di Ballando con le Stelle. La Smith si sarebbe espressa anche su Lorenzo Biagiarelli, compagno della Lucarelli e concorrente in gara a Ballando con le Stelle, affermando che “non sarebbe empatico”. La giornalista ha deciso di replicare via social, dove ha scritto: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora.”

Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith

Selvaggia Lucarelli si è vista costretta a replicare contro la collega Carolyn Smith che, nonostante Ballando con le Stelle sia ancora in atto, non ha perso occasione per commentare in maniera impietosa il comportamento della collega e di alcuni concorrenti (tra cui il suo fianzato, Lorenzo Biagiarelli).

Selvaggia Lucarelli (che nei giorni scorsi ha perso sua madre) è intervenuta via social per replicare alle parole della coreografa che ha definito come poco eleganti (specie visto che il programma è ancora in corso). In tanti si chiedono se la Smith replicherà ulteriormente alle parole della Lucarelli e se le due avranno un chiarimento in merito alla questione.

