Più volte tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli è esplosa la tensione a Ballando con le Stelle e le due non sono sembrate pensarla allo stesso modo su diverse questioni. A TV Sorrisi e Canzoni è stata la stessa coreografa a parlare del suo rapporto con la collega e ad ammettere: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici. […] è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola.”

Carolyn Smith: il rapporto con Selvaggia Lucarelli

A quanto pare i rapporti tra le due giudici di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, non sarebbero del tutto distesi. La celebre coreografa ha infatti ammesso di non aver gradito i commenti della sua collega su alcuni dei suoi giudizi tecnici sui concorrenti e, in tanti, si chiedono se la Lucarelli replicherà alle sue parole.

Poche ore fa la giudice ha annunciato via social la scomparsa di sua madre Nadia, morta a causa del Covid. Il suo messaggio nell’annunciare la morte di sua madre ha commosso i fan dei social ma, in tanti, si sono scagliati contro di lei per via della sua decisione di tornare subito a lavoro.

