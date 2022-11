Selvaggia Lucarelli ha replicato contro chi l’ha criticata per essere andata a lavorare in tv poche ore dopo la scomparsa di sua madre.

La mamma di Selvaggia Lucarelli è scomparsa nelle scorse ore e la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle si è comunque recata al programma tv di Milly Carlucci. Qualcuno – come il giornalista Clemente Mimun – ha criticato questa scelta da parte della Lucarelli, mentre lei ha replicato via social: “Non capisco davvero che ragione ci sia di rivendicare la propria modalità di vivere il dolore. Sei migliore di me? Più sensibile? Più sintonizzato con la sofferenza? Ripeto: ognuno deve essere libero di viverla come desidera”, e ancora: “I familiari di persone che soffrono di Alzheimer sono in qualche modo preparati. Non che si possa essere mai davvero preparati a perdere qualcuno, ma il momento in cui svanisce l’essenza della persona per quello che è stata, per come tu te la ricordi, è un altro”.

Selvaggia Lucarelli, è morta la madre: la replica

Selvaggia Lucarelli ha perso sua madre Nadia, scomparsa per Covid nelle scorse ore. La donna era affetta da Alzheimer e più volte, attraverso i social, la giornalista aveva raccontato il dramma di chi si trova a dover convivere con un familiare con questo tipo di patologia.

La giornalista – criticata da qualcuno per aver deciso di tornare a Ballando con le Stelle nonostante il suo lutto – ha affermato via social che la malattia di sua madre aveva fatto sparire la persona da lei conosciuta già molto tempo prima e che questo sarebbe stato più doloroso che perderla veramente: “Il vero addio è stato quando l’ho guardata negli occhi e ho capito che non mi riconosceva più. Ed è stato più doloroso dell’addio al corpo di ieri”, ha dichiarato Selvaggia Lucarelli.

