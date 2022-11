Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato a Ballando con le Stelle e Anastasia Kuzmina ha deciso di prendere le sue difese.

L’esperienza di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle si è conclusa con un’eliminazione a un passo dalla finale e la sua partner di ballo, Anastasia Kuzmina, ha deciso di rompere il silenzio via social commentando l’eliminazione e replicando alle molte critiche che hanno travolto il concorrente (anche a causa della sua relazione con la giudice Selvaggia Lucarelli):

“Mi rifiuto di credere che le persone davvero possano scrivere questo tipo di cattiverie nei commenti. Poche volte ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata. Non ha senso per me. Però, ormai è fatta. Torneremo al ripescaggio e non vedo l’ora. Cercherò di creare la coreografia più bella di sempre perché so quanto a Lorenzo piace ballare e quanto a me piace ballare con lui”, ha scritto l’insegnante di ballo.

Lorenzo Biagiarelli: lo sfogo di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina ha preso le difese via social di Lorenzo Biagiarelli, lo chef concorrente di Ballando con le Stelle e compagno della giurata Selvaggia Lucarelli. La partecipazione di Biagiarelli al programma tv è stata accompagnata da una valanga di polemiche proprio per via della sua relazione con la giurata e lei stessa, come Anastasia Kuzmina, ha replicato alle critiche. Nel suo sfogo via social Anastasia ha lodato il suo partner di ballo e ha affermato che lei e Lorenzo attenderanno con trepidazione il ripescaggio all’interno del programma tv.

