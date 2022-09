Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ha annunciato che sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Lorenzo Biagiarelli sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove la sua compagna è una delle giudici ufficiali da ormai numerose edizioni dello show. Lo chef lo ha annunciato con un post ironico via social dove ha scritto: “Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue“, ha scritto nel suo post via social, e ancora: “In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il Mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”.

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle

Lorenzo Biagiarelli sarà uno dei 13 nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle e lui stesso lo ha annunciato con un post ironico via social (il cuoco continuerà anche a condurre È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici). In tanti sono curiosi di sapere come se la caverà all’interno del programma dove uno dei giudici è la sua compagna, Selvaggia Lucarelli. Nel cast dello show saranno presenti anche Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Enrico Montesano e Paola Barale, oltreché moltissimi altri volti dello spettacolo italiano.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG