Il conduttore Daniele Bossari ha svelato via social di aver vinto la sua difficile battaglia contro il cancro.

Per la prima volta attraverso i social Daniele Bossari ha svelato di aver avuto un tumore alla gola. Il conduttore ha deciso di raccontare ora la sua battaglia contro la malattia dopo che il momento peggiore sembra essere passato. L’ex vincitore del GF Vip ha potuto contare in questi mesi sull’affetto della sua famiglia e in particolare su quello della moglie, Filippa Lagerback, e di sua figlia Stella. “Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta”, ha scritto il conduttore nel suo post.

Daniele Bossari: il tumore

Daniele Bossari ha combattuto contro un tumore alla gola. Negli scorsi mesi il conduttore si è sottoposto alla chemioterapia e oggi, stando a quanto da lui affermato via social, la parte più difficile sembra essere superata. Bossari ha ricevuto sui social la solidarietà e l’affetto dei tanti amici e colleghi che lo hanno conosciuto in questi anni e tra loro anche la showgirl Samantha De Grenet – che a sua volta ha combattuto contro il cancro – gli ha dedicato delle dolci e affettuose parole.

Al fianco del conduttore sono sempre rimaste presenti la moglie Filippa e sua figlia Stella, che con cui lui sono riuscite sempre a tenere la famiglia salda e unita nonostante le difficoltà (in passato Bossari ha confessato di aver sofferto di alcolismo e di depressione). In tanti tra i fan del conduttore sperano di saperne presto di più sulle sue condizioni e lui stesso ha svelato che parlerà più approfonditamente di quanto gli è capitato.

