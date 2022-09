Alessandra Celentano ha condiviso per la gioia dei fan una foto in cui è ritratta in compagnia del suo famoso zio, Adriano Celentano.

Attraverso i social Alessandra Celentano ha condiviso una foto in cui è ritratta in compagnia di suo zio, Adriano Celentano, e della cugina Rosita. “Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!“, ha scritto l’insegnante di Amici che ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

Alessandra Celentano e Adriano Celentano insieme: la foto

Adriano Celentano ha deciso di condurre una vita particolarmente riservata e infatti è molto raro vederlo apparire sui social. Il Molleggiato ha “infranto” la regola in occasione di una visita di sua nipote Alessandra, con cui si è concesso un selfie insieme. La foto è presto rimbalzata sui social facendo il pieno di like da parte dei fan dei due artisti, incuriositi da questa inaspettata reunion di famiglia.

Come la cugina Rosita e lo zio Adriano anche Alessandra Celentano ha intrapreso la carriera dello spettacolo conquistando i favori del pubblico. L’insegnante e coreografa oggi è una delle professoresse più stimate e temute di Amici, dove si è fatta conoscere per i suoi giudizi particolarmente severi nei confronti dei concorrenti.

