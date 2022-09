Nel 2023 verranno messe in circolazione alcune monete da 2 euro dedicate alla compianta conduttrice Raffaella Carrà.

Il 5 luglio 2021 si è spenta in maniera tragica e inaspettata Raffaella Carrà. Tra le tante commemorazioni e onorificenze eseguite in suo ricordo, nel 2023 verranno persino coniate delle monete da 2 euro con impresso il volto della conduttrice. A svelarlo è stato Fabio Canino, conduttore radiofonico, giudice di Ballando Con Le Stelle e amico della showgirl che lo ha annunciato durante il Festival Della Tv che si è svolto a Dogliani.

Raffaella Carrà

Raffaella Carrà: le monete da 2 euro

Il volto di Raffaella Carrà verrà impresso su alcune monete da 2 euro che verranno messe in circolazione nel 2023 per celebrare la conduttrice, scomparsa il 5 luglio 2021 a causa di un tumore. La notizia è stata accolta con gioia dai tanti fan della conduttrice che, nei mesi scorsi, si sono lamentati per la mancanza di celebrazioni alla sua altezza.

Fabio Canino, amico storico della Carrà, ha fatto sapere che quella delle monete da 2 euro non sarà l’unica celebrazione in suo onore (sembra infatti che le verrà intitolata una piazza a Roma). Per adesso è noto solo che monete dedicate al celebre volto tv dovrebbero essere messe in circolazione dal 2023 ma non è dato sapere in quale mese.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG