Federica Panicucci e Barbara D’Urso hanno deposto l’ascia di guerra? In tanti hanno fatto caso – in occasione della puntata di Mattino Cinque del 5 settembre – che la padrona di casa ha fatto i suoi auguri alla collega per la nuova stagione tv e ha inviato i telespettatori a non perdersi l’inizio della nuova edizione di Pomeriggio Cinque.

Federica Panicucci: il gesto verso Barbara D’Urso

Per anni si è vociferato di una presunta antipatia tra le due colleghe “rivali” Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Nelle scorse ore però la fidanzata di Marco Bacini ha stupito tutti quando, al termine della puntata di Mattino Cinque, ha invitato i telespettatori a non perdersi l’inizio di Pomeriggio Cinque e ha fatto gli auguri a Carmelita per questa nuova stagione tv.

Da tempo si vocifera che la D’Urso sia in procinto di dire addio a Mediaset dopo che, nel corso degli anni, il suo ruolo in tv sarebbe stato drasticamente ridotto da parte dell’emittente. La conduttrice del resto si è attirata contro non poche polemiche e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di sapere se Pier Silvio Berlusconi le rinnoverà ancora una volta il contratto.

