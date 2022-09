Giulia De Lellis ha confessato di andare da tempo da un terapeuta a causa della sua ansia e dei suoi attacchi di panico.

Giulia De Lellis ha deciso – così come altre influencer – di normalizzare i temi legati all’ansia e agli attacchi di panico e, per questo, ha confessato di sottoporsi da tempo alla terapia. “Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura…”, ha confessato l’influencer ai suoi fan su Instagram.

Giulia De Lellis: l’ansia e gli attacchi di panico

Giulia De Lellis non ha fatto segreto – attraverso i social – di soffrire di due disturbi d’ansia (come delle vere e proprie crisi o, peggio, gli attacchi di panico). L’influencer ha però anche aggiunto che, proprio per riuscire a tenere sotto controllo questi stati d’animo, si sarebbe sottoposta a una terapia psicologica.

L’influencer, da tempo fidanzata con Carlo Beretta, ha anche confessato di non avere rimpianti o conti in sospeso e a sorpresa ha rivolto un pensiero anche i suoi ex (tra i quali uno dei più famosi è senza ombra di dubbio Andrea Damante). “Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno. Prima prima, o poi poi, per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui sì, torna. Se gli ex tornano? Prima o poi tutti tornano. per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui torna”, ha confessato attraverso i social.

