Mara Venier ha svelato di voler dare più spazio a Domenica In al tema della violenza sulle donne e ha svelato di aver vissuto lei stessa una vicenda drammatica segnata dall’aggressività di un suo ex. “Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo. Chi era? Uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono”, ha dichiarato la conduttrice al Corriere della Sera.

Mara Venier ha confessato per la prima volta di aver subito le violenze di un suo ex che, non accettando la fine della loro storia, sarebbe persino arrivato a minacciare di ucciderla. La conduttrice ha specificato che l’uomo in questione in seguito sarebbe morto e che lei sarebbe riuscita, nonostante tutto, a perdonarlo. Forse anche per questo la Venier ha preferito non svelare l’identità della persona in questione.

L’esperienza vissuta al suo fianco ha spinto la conduttrice a lanciare un appello a tutte le sue fan che stiano vivendo una storia simile: “Abbiamo la sindrome da crocerossine. “Io lo salverò, con me lui sarà diverso, io lo cambierò”. Ma purtroppo loro non cambiano. E allora dobbiamo andarcene. Lasciarlo. Al primo schiaffo, subito. Non bisogna consentirgli di esercitare un potere, una violenza su di noi; altrimenti è finita”, ha dichiarato al Corriere della Sera la conduttrice, che in seguito ha trovato la serenità al fianco di Nicola Carraro.

