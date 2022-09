Ilary Blasi si è lasciata fotografare senza veli solo agli inizi della sua carriera e, a quanto pare, avrebbe incassato cifre da capogiro.

Ilary Blasi ha esordito nel mondo dello spettacolo come giovanissima e promettente top model. Il fotografo Angelo Genovese, che per primo fotografò la conduttrice senza veli, ha svelato a DiPiù alcuni retroscena sui primi scatti bollenti realizzati dalla showgirl ancor prima di diventare famosa: “Lo fece per soldi e per la carriera. (…) All’inizio posava in biancheria intima o in vesti succinte, vedo non vedo. Era strepitosa. Il produttore del sito a un certo punto chiese di più. Volle osare con lei più scoperta. Non fece una piega dopo che le fu fatta un’offerta economica ottima, otto milioni di lire a servizio e la garanzia che non ci sarebbero state foto volgari”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: le prime foto senza veli

Oggi Ilary Blasi è una delle conduttrici e showgirl più famose del mondo dello spettacolo ma, agli esordi della sua carriera, l’ex moglie di Totti si è fatta conoscere soprattutto come modella e Letterina. Il fotografo Angelo Genovese ha svelato che Ilary non sarebbe mai stata orgogliosa dei primi scatti senza veli fatti agli inizi della sua carriera e ha rivelato anche che avrebbe incassato la bellezza di 8 milioni di lire per le sue prime foto in déshabillé.

