Dopo l’assenza sui social e i gossip sulla sua gravidanza, Aurora Ramazzotti è tornata su Instagram e non ha smentito i rumor in circolazione.

Aurora Ramazzotti è tornata a mostrarsi su Instagram e, con grande stupore da parte dei fan, non ha smentito le notizie in merito alla sua presunta gravidanza (scoop lanciato da Chi nei giorni scorsi e dato praticamente per certo dallo stesso settimanale). Aurora, che in passato si era trovata a smentire notizie simili, questa volta ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sui social dopo lo scoop della gravidanza

In queste ore Aurora Ramazzotti è tornata a mostrarsi sui social insieme al fidanzato Goffredo Cerza, ma non ha menzionato gli scoop attorno alla sua presunta gravidanza data per certa dal settimanale Chi (che ha parlato anche della gioia dei futuri nonni e dell’arrivo del presunto bebè a gennaio).

In tanti si chiedono se Aurora non abbia preferito tacere perché, forse, la scoperta della gravidanza sarebbe troppo recente (lei e sua madre Michelle Hunziker sono state avvistate solo alcune settimane fa mentre acquistavano un test di gravidanza). I fan della giovane influencer sono impazienti di saperne di più, ma per il momento Aurora sembra non voler dare ulteriore adito alle voci in circolazione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG