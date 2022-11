In rete è spuntato un video risalente al 2021 e che, secondo i fan, proverebbe la crisi tra Ilary Blasi e quello che ormai è il suo ex marito.

Sui social in queste ore ha iniziato a circolare un video risalente a San Valentino 2021 e dove si sente Francesco Totti prendersela con l’allora moglie Ilary Blasi a causa del suo regalo di San Valentino. La showgirl avrebbe regalato all’ex marito solamente dei fiori finti e dei cioccolati e lui avrebbe replicato: “Ma vattene af***lo!”. Secondo i rumor in circolazione all’epoca i due avevano iniziato già a vivere i primi problemi e l’ex calciatore aveva già conosciuto la sua attuale compagna, Noemi Bocchi.

Francesco Totti Ilary Blasi

Ilary Blasi: il regalo di San Valentino

Ilary Blasi è sempre stata ironica nelle sue apparizioni pubbliche con suo marito, Francesco Totti, e in un video risalente a febbraio 2021 si sentono i due punzecchiarsi in merito al regalo fatto dalla conduttrice all’ex Calciatore per San Valentino.

Secondo alcune ipotesi circolate in rete in merito al video quella sarebbe la prova che tra i due le cose non andassero per il meglio, e infatti Totti avrebbe deciso poco tempo dopo di lasciare la moglie che, a suo dire, non gli avrebbe dato il giusto peso e non gli sarebbe stata accanto in un momento molto complesso della sua vita. Ilary Blasi ha preferito non replicare alla questione e ha sempre mantenuto il più totale riserbo sulla vicenda.

