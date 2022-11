Ospite a Belve la cantante Noemi ha parlato per la prima volta dei problemi di peso che l’hanno spinta a dare una svolta alla sua vita.

Noemi ha trascorso un periodo lontana dalle scene e a seguire ha stupito tutto mostrandosi con un nuovo fisico perfetto. La cantante ha confessato a Belve la fragilità vissuta negli anni in cui è stata sovrappeso e ha raccontato un retroscena sul Festival di Sanremo 2018, dove iniziarono a circolare dei meme in cui lei era ritratta accanto alla filiforme conduttrice Michelle Hunziker.

“Mi sono sentita ferita, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa”, ha affermato.

Noemi: il cambiamento fisico

Oggi Noemi sembra aver ritrovato la serenità sia con il suo aspetto interiore sia con quello esteriore. La cantante non ha fatto segreto di aver sofferto in passato per via dei suoi chili di troppo e, in particolare, per il giudizio della gente su di essi. Per questo ha deciso di farsi consigliare da degli specialisti e riprendere in mano le redini della sua vita.

Dopo essere tornata in piena forma la cantante ha annunciato al mondo le sue nozze con Gabriele Greco, con cui sembra aver trovato la vera felicità. In tanti si chiedono se i due, presto o tardi, annunceranno l’arrivo di un bebè.

