A oltre 5 mesi dal termine del contratto Ambra Angiolini avrebbe finalmente lasciato la casa presa in affitto da Pazzini e Silvia Slitti.

In queste ore, secondo The Pipol Gossip, Ambra Angiolini avrebbe lasciato l’appartamento milanese da lei preso in affitto da Pazzini e sua moglie Silvia Slitti durante la sua relazione con Massimiliano Allegri. La coppia, oltre a ricorrere alle vie legali, è stata costretta a denunciare pubblicamente l’attrice perché sarebbe rimasta nella loro casa ben oltre il termine del contratto (mettendoli in serie difficoltà). Al momento Ambra Angiolini non ha commentato la questione.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini lascia la casa di Silvia Slitti

Dopo il clamore suscitato dalla notizia dell’appartamento “occupato” da Ambra Angiolini e dopo che più volte i proprietari dell’immobile – l’organizzatrice di eventi Silvia Slitti e suo marito, l’ex calciatore Giampaolo Pazzini – hanno denunciato pubblicamente l’accaduto sembra che l’attrice si sia finalmente decisa a lasciare la Casa.

La coppia, intervistata da Striscia la Notizia, aveva confessato di aver dovuto cambiare scuola al figlio e di aver dovuto prendere una stanza in hotel a Milano a causa della vicenda. Ambra Angiolini non ha mai rotto il silenzio in merito alla questione e non è fato sapere come siano andate davvero le cose.

