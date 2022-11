Karina Cascella si è espressa sull’abolizione del reddito di cittadinanza e sulle regole imposte dal Governo Meloni per ottenere il sussidio.

Karina Cascella si è più volte scagliata contro il reddito di cittadinanza affermando che questa misura statale le avrebbe impedito di trovare camerieri per il suo ristorante. Nelle ultime ore l’ex volto tv è tornato a esprimersi sul tema affermando che sarebbe d’accordo con le nuove regole imposte dal Governo Meloni in merito al sussidio: “Abolito il Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024, sono assolutamente d’accordo. E sono d’accordo anche sul fatto che resterà per chi ne avrà davvero bisogno. Per chi ha salute e forze, invece, andate a lavorare!”, ha dichiarato nelle sue stories via social.

Karina Cascella: il reddito di cittadinanza

L’ex volto di Uomini e Donne, Karina Cascella, è tornata a esprimere la sua opinione sulla questione del reddito di cittadinanza e ha scatenato una nuova bufera in rete. Karina si è detta d’accordo con le nuove misure introdotte dal Governo Meloni in merito al sussidio statale che, a suo dire, le avrebbe impedito di trovare nuovi lavoratori per il suo ristorante (aperto durante l’emergenza Coronavirus). Le sue affermazioni ovviamente non hanno mancato di scatenare polemiche in rete e sui social c’è chi le ha ricordato che molti cittadini italiani non avrebbe i suoi stessi privilegi e farebbero fatica ad arrivare a fine mese.

“A me spiace per chi fa fatica a trovare lavoro ma è impensabile vedere gente che si sveglia alle 10 con calma al mattino, va a prendere il caffè poi fa un giretto e poi pranza e poi fa il pisolino e prende 800€ al mese. Te credo che non vanno a lavorare. Era ora che qualcuno facesse qualcosa, le modifiche al reddito erano più che doverose e giuste”, ha precisato Karina.

