Dopo i loro sorprendenti fiori d’arancio Francesca Pascale e Paola Turci starebbero pensando di adottare un bambino.

Secondo i rumor riportati da Oggi molto presto Francesca Pascale e Paola Turci potrebbero avere insieme un bambino. Le due starebbero infatti pensando alle adozioni o all’affido per allargare al più presto la famiglia.

Paola Turci

Paola Turci e Francesca Pascale: l’adozione

Paola Turci e Francesca Pascale sono uscite allo scoperto annunciando al mondo il loro matrimonio. Le due, entrambe attiviste per i diritti LGBT, farebbero coppia fissa ormai da un paio d’anni e a quanto pare il loro grande sogno sarebbe quello di avere al più presto una famiglia tutta loro. Secondo Oggi infatti le due avrebbero pensato di rivolgersi ai canali principali per le adozioni al fine di potersi prendere cura al più presto di un bebè. Per il momento sulla questione non vi sono conferme e le due, da sempre molto riservate, non hanno confermato né smentito le ipotesi in circolazione.

In tanti tra i fan della coppia sono curiosi di saperne di più sulla vita delle due vip e sulla loro possibile adozione di un bebè. Paola Turci e Francesca Pascale romperanno finalmente il silenzio in merito alla questione?

