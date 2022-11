Ora che Un Medico in Famiglia è tra i prodotti più visti del catalogo Netflix, Elenora Cadeddu ha rotto il silenzio in merito alla fiction.

Eleonora Cadeddu, che ha vestito i panni di Annuccia in Un Medico in Famiglia, ha raccontato a Fanpage la sua vita lontana dal piccolo schermo e ha confessato perché non avrebbe visto la serie: “In generale, non amo fare i rewatch. Qualche puntata mi capita di rivederla. Ma tutta la serie, sinceramente, non me la sento”. Eleonora ha recitato nella famosa fiction fin dall’età di 2 anni e alcuni volti della serie sono stai per lei come membri della sua famiglia.

Eleonora Cadeddu e suo fratello Michael sono stati tra i protagonisti di Un Medico in Famiglia, una delle fiction più famose del panorama italiano. Oggi l’ex Annuccia ha svelato di condurre una vita del tutto normale e ha confessato di non aver mai rivisto per intero la serie (che, nel frattempo, ha raggiunto la vetta dei prodotti più visti su Netflix nell’ultimo mese).

“La mia quotidianità è fatta di cose molto semplici, andare a fare la spesa e guardare l’offerta, battagliare con l’inquilina del palazzo che lascia la porta aperta. Faccio una vita estremamente normale e mi piace“, ha confessato Eleonora, che lavora come insegnante di teatro nelle scuole. In tanti si chiedono se un giorno ci saranno nuove edizioni della fiction in cui lei recitò da bambina, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e lei a Fanpage si è limitata a confessare: “Mai dire mai”.

